Ford lança Ranger 2017 no mercado brasileiro

A Ranger 2017 tem uma missão complicada no mercado brasileiro. A Ford mira a Hilux e quer desbancá-la com tecnologia embarcada e visual robusto e esportivo. A missão é para os fortes, e a nova Ranger quer passar a rival Hilux. Para tanto, a picape feita em Pacheco (Argentina) incorporou visual remoçado, com elementos esportivos e robustos, e mais itens tecnológicos e mimos extras para motorista e demais passageiros.

O modelo é global e é produzido também na China, Tailândia, África do Sul e na Índia. A Ranger 2017 chega ao mercado em maio nas versões XLS, XLT e a topo da gama Limited. A Ford já iniciou o programa de pré-venda de 350 unidades e garante entregar as unidades, com preços que vão dos R$ 99.500 a R$ 118.500 na configuração flex e entre R$ 129.900 e R$ 179.900 para versões a diesel, todas com cabine dupla.

A Ford aposta na tecnologia embarcada. O pacote de itens da Ford inclui diferenciais para todas as versões, que já vêm com sete airbags, direção elétrica progressiva e controle eletrônico de estabilidade. A garantia subiu de três para cinco anos. A conectividade está no novo multimídia e sistema Sync, com recursos de entretenimento, CD/MP3 player, entrada USB, bluetooth, comando de voz para áudio e o uso do smartphone. A Ford oferece ainda o sistema de assistência de emergência, que pode fazer ligações para o SAMU, por meio do celular pareado, e o AppLink, com 17 aplicativos já instalados e que podem ser usados na tela colorida de 4,2 polegadas.

A Ranger vem equipada com a opção do motor 2.5 flex, de 173 cv e torque de 245 Nm, e câmbio manual de cinco marchas. É ofertada ainda com o motor 2.2 Duratorq, de 160 cv - são 10 cv a mais - e torque de 385 Nm, além do 3.2 Duratorq com sistema turbodiesel para gerar 200 cavalos e 470 Nm, acoplado ao câmbio automático de seis velocidades e a tração 4x4. A picape tem capacidade de imersão de 80 cm em trechos alagados.

De série, a Ranger Limited vem com tração 4x4 sob demanda com diferencial traseiro blocante e marcha reduzida. Tem também farol alto automático, sete airbags, controle de tração e de estabilidade, além de sensor de chuva, assistente de frenagem emergencial, de partida em rampas e eletrônico de descida. Possui ainda piloto automático adaptativo com alerta de colisão e o inédito alerta de manutenção de faixa, item ofertado em carros semi-autônomos para garantir a segurança do motorista demais passageiros. Há sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré com gráficos dinâmicos na tela do multimídia, ar-condicionado automático digital, além de vidros, travas e retrovisores externos elétricos, retrovisor interno antiofuscante e sensor de chuva.

A fabricante instala rodas maiores e exclusivas para as três versões - são agora de 17" e 18". A Ranger Limited sai de fábrica com rodas de liga leve aro 18 com pneus de uso misto, além de santantônio, estribos laterais, protetor de caçamba, capota marítima e bagageiro de teto.

O jornalista viajou a convite da Ford do Brasil



