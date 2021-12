Ford lança Ka "aventureiro" por R$ 47.690

Modelos com vocação urbana associada a apelo estético aventureiro ganharam um rival: a Ford lançou na última semana a versão Trail do Ka, que chega por R$ 47.690 na configuração 1.0 (85 cv) e R$ 51.990 na 1.5 (110 cv).

Seus diferenciais visuais estão nas faixas laterais e traseiras com o nome da versão, nas rodas escurecidas, nas molduras do para-lamas e no rack de teto. Internamente, há bancos em couro sintético e tecido, além de soleiras e tapetes personalizados.

Além da questão estética, o Ka Trail também traz mudanças mecânicas. Novas molas e amortecedores elevaram a suspensão em 19 milímetros, enquanto pneus de uso misto (asfalto e fora de estrada) respondem por 12 mm, somando 31 mm a mais de altura em relação ao modelo convencional. Também foram aplicados ao modelo barra estabilizadora dianteira maior, eixo traseiro mais rígido e coxins do motor com amortecimento hidráulico.

Mercado

Segundo a Ford, o Ka Trail está inserido em um mercado que representa 16% das vendas totais, mas que entre os compactos soma apenas 5%.

Seus principais rivais serão Chevrolet Onix Activ (R$ 58.790), Fiat Uno Way (a partir de R$ 43.830), Hyundai HB20X (R$ 59.645), Renault Sandero Stepway (R$ 56.200), Toyota Etios Cross (a partir de R$ 64.490) e Volkswagen Cross Up (a partir de R$ 49.957).

