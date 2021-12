Ford lança Fusion flex no fim de fevereiro

A Ford apresentou o novo Fusion no ano passado no Brasil. No fim deste mês, lança a versão com motor flex por aqui. Porém, quem tiver interesse já pode até reservar seu Fusion Flex logo depois do Carnaval. Assim, a Ford terá mais uma opção, já que oferece a versão 2.0 Titanium AWD.

O novo Fusion vem agora com a opção do motor 2.5 flex, com apresentação agendada para o dia 25 em Santa Catarina. O sedã nessa configuração vem com câmbio automático e tração dianteira. Será vendido somente no acabamento SE. Sem preço oficial ainda no País, o Fusion flex deve girar na faixa entre R$ 80 mil e R$ 90 mil.

O novo Fusion vem equipado com motor 2.5 Duratec, o mesmo da nova geração da picape Ranger. Na picape este propulsor gera até 173 cv e 24,7 kgfm de torque máximo. O Fusion 2.0 turbo rende 240 cavalos. Já o Fusion flex terá menos equipamentos.

