Ford lança Fusion 2017 na Bahia

A Ford lançou nesta terça-feira, 20, na Praia do Forte, o novo Fusion 2017. Segundo a empresa, o modelo chega ao mercado nas versões SE, SEL e Titanium com a opção dos motores 2.5 flex, de 175 cv, e 2.0 Ecoboost Turbo com 248 cv.

O sedã Fusion estará no mercado a partir de outubro e tem um amplo pacote de itens, incluindo alguns sistemas de veículos autônomos. Destaque para o detector de colisão, rodas exclusivas de 18', start-stop, Sync 3 e ar-condicionado de duas zonas.

>> Valores e versões:

SE 2.5 flex - R$ 121.500

SEL 2.0 Ecoboost - R$ 125.500

Titanium 2.0 - R$ 138 mil

Titanium 2.0 AWD - R$ 154.500

Roberto Nunes

