Ford lança Focus 2016 e segura preço nos R$ 69.900

A nova geração do Focus surgiu no Salão de Buenos Aires, na semana passada. A Ford valorizou ainda mais a aparição e lançou a versão hacth com frente global. O carro chega a partir do mês de agosto com nova frente e o mesmo preço: a partir de R$ 69.900. O carro foi apresentado em evento realizado em Aquiraz, no Ceará.

Alinha-se assim ao modelo global da marca. Para seguir firme na liderança - em número de vendas da Ford, é líder no mercado de hatches médios desde 2012-, o novo Focus aposta nas alterações no visual, agregando mais tecnologia embarcada e melhorias na engenharia do veículo. O intuito é concorrer e levar a melhor sobre os rivais diretos, como o Volkswagen Golf e o Chevrolet Cruze. Os preços vão de R$ 69.900 para a versão SE até R$ 95.900 para a top de linha Titanium.

Para começar a versão S foi extinta. Agora, desde a versão de entrada, SE, o modelo traz rodas de liga leve aro 17, freio a disco nas quatro rodas e um sistema inédito nos carros da Ford batizado de Advance Trac, um controle de tração e estabilidade que atua de maneira preventiva. Esta versão vem equipada com o motor 1.6 Sigma Flex, com 135/131 cv e transmissão manual de 5 velocidades. Outros destaques da configuração: chave programável MyKey, sistema de conectividade SYNC com sistema AppLink e assistência de emergência , sensor de chuva, retrovisor eletrocrômico, entre outros equipamentos. A Ford manteve o mesmo preço da antiga versão S, R$ 69.900.

A versão SE Plus 1.6 custa R$ 71.900 e acrescenta entre outros acessórios rodas exclusivas (também de 17 polegadas), airbags laterais, bancos em couro, sensor de estacionamento traseiro e ar condicionado digital dual zone e controle de velocidade de cruzeiro com limitador de velocidade. Já a versão SE Plus 2.0 AT é equipada com o bloco 2.0 Direct Flex de 178/175 cv e conta com transmissão sequencial de seis velocidades. A novidade é que agora há borboletas para troca de marcha atrás do volante. O preço desta configuração é R$ 78.900.

Com mais R$ 8 mil , o consumidor pode comprar a versão Titanium , que dentre outros itens, adiciona airbags de cortina, rodas exclusivas, chave com sensor de presença, acabamento interno diferenciado, tela sensível ao toque, sistema de navegação e sistema de audio Sony com 9 alto-falantes.

Por fim, a top de linha Titanium Plus, traz uma gama de tecnologia embarcada por R$ 95.900. Entre os destaques está um inédito assistente de frenagem autônomo com sensores, que ajuda a evitar colisões em velocidades de até 50 km/h. Outro destaque é o sistema de estacionamento automático para vagas paralelas, perpendiculares e saída de vaga paralela.

Os consumidores que compraram o Focus modelo 2014/2015 - lançado em setembro de 2013 - têm direito a uma pré venda exclusiva já aberta com 15% de desconto. Os demais consumidores devem esperar até agosto para adquirir um novo Focus 2016.

O repórter viajou a convite da Ford do Brasil

