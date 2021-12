Ford lança família Ka com itens inéditos

Depois de nove meses de gestação finalmente o novo bebê da Ford será oficialmente lançado hoje em Trancoso, na Bahia. O novo Ka saiu da "barriga" do centro de design da Ford em Camaçari e terá voos globais, com produção anunciada em outros países para ser vendido em mercados dos quatro cantos do planeta.



Por aqui, a família de carros compactos (hatch e sedã) chega como filho novo, com visual arrojado e cheio de novidades tecnológicas, de conectividade e motores modernos, como o inédito propulsor de três cilindros produzido também no Complexo Automotivo da Ford em Camaçari.



Armado e bem equipado para dar orgulho à Bahia, o novo Ka será ofertado em versão hatch por R$ 35.390, para concorrer com o Chevrolet Onix e Hyundai HB20. Ainda não vai brigar com o líder Gol, mas chega para fazer barulho no mundo dos hatchbacks de entrada.

<GALERIA ID=19418/>



Moderno



O modelo é totalmente diferente do carro produzido em São Bernardo do Campo, berço da indústria automotiva brasileira. Usando o tempero baiano, a Ford introduz ao mercado a carroceria sedã, intitulada de Ka+, com motor Sigma 1.5 flex, que gera 111 cavalos.



O Ka hatch, no entanto, cresceu. Fugindo do projeto original do designer Claude Lobo, ganhou visual mais arrojado e quatro portas. Com 3,88 metros de comprimento e 2,48 metros de entre-eixos, o veículo chega para brigar com os hatchs maiores e mais equipados do segmento de entrada. A 3ª geração do Ka chega nas versões SE, SE Plus e SEL, todas com câmbio manual de cinco marchas e moderno motor Ecoboost 1.0 flex, de três cilindros, com 85 cavalos, o mais potente da categoria.



Sua versão de entrada vem com uma gama completa de equipamentos de série - ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricas, chave-canivete, retrovisores e maçanetas na cor da carroceria, ajuste de altura da coluna de direção, som com entrada USB e conexão bluetooth, faróis com máscara negra e sem falar nos obrigatórios air bag duplo e freios ABS com EBD.



O Ka SE Plus (R$ 37.390) acrescenta vidros elétricos traseiros e multimídia MySync, com conectividade e som para tocar CD, MP3 e bluetooth. Entre as novidades está a assistência de emergência, o sistema inédito programado para fazer uma ligação automática ao serviço de emergência do Samu em caso de acidente, enviando a localização exata do carro para o resgate.



Na top de linha SEL, o Ka hatch sai por R$ 39.990 e vem com rodas de liga de 15", faróis de neblina, ajuste de altura do banco (motorista), computador de bordo, grade dianteira com aplique cromado e lanternas escurecidas. No pacote de segurança, traz ainda o controle eletrônico de estabilidade e de tração, dois itens inéditos em modelos desta categoria.

adblock ativo