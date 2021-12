Ford lança edição limitada do Shelby GT350

Em comemoração aos 50 anos do Mustang Shelby GT350R, a Ford presentou os fãs do modelo com uma edição limitada do automóvel. Serão apenas 37 unidades, e este número não foi escolhido por acaso. Segundo a marca, esta é a quantidade exata de carros que Carrol Shelby queria construir na década de 1960, levando em consideração a ideia de exclusividade do projeto original.

O novo Shelby GT350 é o veículo aspirado mais potente já fabricado pela montadora norte-americana. Sob o capô está o motor V8 5.2 que entrega 500 cv e 55,2 kgfm. O motorzão é acoplado a uma transmissão manual de seis velocidades, responsável por levar toda a força para as rodas traseiras por meio de um diferencial de deslizamento limitado.

Já o Shelby GT350 de série terá apenas 100 exemplares de ano 2015. Destes, 50 serão equipados com o Technology Package, um pacote tecnológico que inclui ar-condicionado de duas zonas, central multimídia touchscreen Sync de 8 polegadas, bancos revestidos de couro dotados de comandos elétricos para os dianteiros, entre outros itens, e o outros 50 trazem o pacote Track Package - que conta com suspensão e molas especiais, seletor de modo de direção e redução de peso na estrutura com a utilização de metais leves.

adblock ativo