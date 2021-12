Ford lança Cargo para aplicações severas

A Ford lançou o novo Cargo extrapesado, com cavalo-mecânico 2042 4x2 e 2842 6x2. Assim, acabou de vez com a história de estar fora do segmento dos modelos para aplicações severas e rodoviárias de longa distância de até 56 toneladas de peso bruto total.

Com previsão de chegar neste mês de agosto na rede de mais de 140 concessionárias em todo o País, o novo Cargo extrapesado será posicionado com preços a partir de R$ 260.900 (2042 4x2) e R$ 294.900 (2842 6x2) para brigar com o Volkswagen Constelation, Mercedes-Benz Axor e Volvo FM.

Produzido em São Bernardo do Campo, o Cargo extrapesado é o primeiro caminhão de perfil global da montadora e já está à venda desde o início deste ano em vários países europeus.

Equipado com transmissão automatizada ZF AS Tronic de 12 velocidades e novo motor FPT de 10,3 litros e seis cilindros, desenvolvido exclusivamente para a Ford com tecnologia Euro5 (tanque de Arla32 de 80 litros) e potência de 420 cavalos (2.100 rpm) e torque de 1.900 Nm (entre 1.050 e 1.500 giros), o Cargo extrapesado traz soluções de funcionalidades e de dirigibilidade que deixam o caminhão "com pegada de carro de passeio".

O caminhão tem inúmeras possibilidades para aplicações (graneleiro, baú de carga, transporte de produtos químicos, entre outras). Seu propulsor é auxiliado por uma moderna caixa de transmissão automatizada, com dois modos de trocas de marchas (automático e manual) por meio de uma alavanca ao estilo joystick. O conjunto motriz do novo Cargo (motor, transmissão, chassi e suspensão) é para aplicações severas e rodoviários, com reboque de composições com três eixos e três eixos espaçados.

De série, já vem com direção hidráulica, controle automático de tração (ASR) e freios ABS com EBD. Para quem deseja ainda mais segurança, a Ford equipa o modelo 2842 6x2 com a opção do controle eletrônico de estabilidade. Tem cabine totalmente basculante, com teto alto e espaço para uma pessoa de até 1,90 metro ficar em pé.

Entre os itens, estão vidros, travas e retrovisores elétricos, além de som com MP3 e ar-condicionado de fábrica. Traz ainda novo volante com visual moderno, quadro de instrumentos com mostradores na tonalidade Ice Blue, bancos mais ergonômicos, tacógrafo digital, porta-documentos na parte de cima do painel e porta-garrafas no interior.

Com os dois novos modelos, a Ford oferece agora 15 configurações da linha Cargo no Brasil. Sem adiantar a data, executivos da montadora não descartam a possibilidade de oferecer futuramente um modelo de tração 6x4 ou com um motor mais potente no novo Cargo extrapesado no mercado nacional.

O jornalista viajou a convite da Ford do Brasil

adblock ativo