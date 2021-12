Ford lança capas de estepe personalizadas do Eco

Entrando no clima da copa do mundo a Ford traz o patriotismo na nova série exclusiva de capas de estepe em vinil para o EcoSport dentro da linha de acessórios originais da marca.

Mas brasileiro do que nunca o EcoSport oferece 11 versões de cores e desenhos inspiradas na bandeira e ícones culturais do país.

Os temas são: "Pão de Açúcar", "Brasil, o país do futebol"; "EcoSport", "Com muito orgulho", "Calçada de Ipanema", "São Paulo", "Futebol", "Mr. Soccer", "Pátria Amada", "Bandeira Vai Brasil", "Força Brasil" e "Cultura Brasileira".

"As novas capas, além de proteger o estepe contra a ação do tempo, são mais uma opção para os proprietários darem um toque pessoal ao veículo." diz Estevão Thosi, gerente de Personalização de Veículos da Ford.

O acessório já está disponível exclusivamente nos distribuidores Ford por a partir de R$ 190,00 e os modelos podem ser conferidas no site da Ford. As capas têm fácil instalação e podem ser usadas em todas as versões do EcoSport. Com dois anos de garantia, os acessórios vêm com o Selo de Originalidade Ford que atesta a sua procedência.

adblock ativo