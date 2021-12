Ford Ka zera testes de colisão do Latin NCAP

Em 2015, o Ford Ka passou pelo teste de colisão realizada pelo Latin NCAP, órgão de segurança viária responsável por avaliar veículos comercializados na América Latina, incluindo o Brasil, e conseguiu 4 estrelas com o resultado. Esse ano os números não foram favoráveis ao hatch, o terceiro carro mais vendido do país, recebeu nota zero na proteção para adultos e três na proteção para crianças.

O relatório informa que a linha Ka zerou a nota para adultos no teste de impacto lateral por mostrar altos níveis de lesões no peito do ocupante adulto, penetração profunda do pilar B no habitáculo e abertura da porta. Assim, o Latin NCAP afirma que, com base nos resultados dos testes, “o Ka não foi aprovado conforme a norma básica de proteção contra impactos laterais das Nações Unidas (UN95), obrigatória na Europa desde 1995”.

Quanto à proteção para crianças, a avaliação foi considerada "aceitável", mesmo que a porta traseira direita tenha se aberto no teste de impacto lateral. O sistema isogônico também recebeu críticas. o Latin NCAP afirma que a sinalização dos ganchos é "deficiente".

O Ka não oferece cintos de segurança de três pontos para todos os passageiros e o carro também perdeu pontos por não permitir o desligamento do airbag frontal do passageiro para a instalação de cadeirinha no banco da frente, voltada para trás.

Procurada pela reportagem de A TARDE AUTOS, a assessoria de imprensa da Ford declarou que o Ka “O Ka está disponível no Brasil desde 1997 e cumpre integralmente com a respectiva legislação brasileira. O Ka também oferece equipamentos de série que vão além das exigências locais de segurança, como distribuição eletrônica de freios (EBD), ISOFIX (para ancoragem de bebê conforto), encosto de cabeça e cinto de segurança de três pontos no banco traseiro central e lembrete de uso do cinto de segurança para o banco do motorista.”

