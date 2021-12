Ford Ka traz novos equipamentos de segurança

Há alguns meses a Ford faz suspense sobre o lançamento do novo Ford Ka. Deixando os consumidores curiosos a cada semana a montadora vem soltando detalhes sobre a nova família do automóvel. Com o lançamento previsto para agosto, a Ford mostrou esta semana mais uma novidade. O carro traz de série dois novos dispositivos de segurança inéditos na categoria.

Apostando na tecnologia o carro traz o sistema de controle eletrônico de estabilidade e tração que atua junto com o freio ABS e sensores nas rodas, carroceria, volante e barra de direção para ajudar o motorista a manter o comando do veículo em curvas e em condições de pouca aderência. Ele entra em ação automaticamente para corrigir a trajetória e garantir a tração, sempre que necessário. O outro equipamento importante é o assistente de partida em rampa. Também com atuação de forma automática, esse recurso avançado de segurança evita o deslizamento do carro para frente ou para trás quando o motorista tira o pedal do freio em ladeiras.

O modelo produzido na fábrica de Camaçari (BA) vem mais econômico e mais potente o modelo ainda vem equipado com motor 1.0 de três cilindros. Com 85 cv a 6.500 rpm e torque máximo de 10,7 mkgf a 4.500 rpm se abastecido com etanol e 80 cv a 6.500 rpm e 10,2 mkgf a 6.500 rpm quando movido a gasolina, o compacto será o mais potente da categoria.

A Ford também oficializou os nomes dos novos modelos compactos: Ford Ka para o modelo cinco portas hatch e Ford Ka+ para o de quatro portas sedã.

"A diferenciação dos nomes foi estabelecida para identificar os modelos da linha, que passa a contar pela primeira vez com uma opção sedã. "A nova geração do Ford Ka tem uma proposta de mercado totalmente diferente dos concorrentes diretos, desde o design, espaço interno e tecnologia. Teremos agora duas versões de carroceria que se complementam, mas com perfis de clientes específicos", explica Andre Leite, gerente de Marketing do Produto da Ford.

Para divulgação do produto a Ford criou o site www. ford.com.br/novoka, onde é possível se cadastrar para ser informado das novidades.

