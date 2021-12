Ford Ka recebe 3 estrelas para adultos em crash test

Depois de zerar em 2017 no teste de colisão Latin NCAP, que avalia a segurança dos modelos vendidos na América Latina, o Ford Ka passou por uma grande mudança estrutural e passou por uma nova avaliação. No resultado do novo teste realizado pelo órgão, divulgado hoje, o Ka recebeu três estrelas para adultos e quatro estrelas para a proteção de crianças. A versão testada tinha dois airbags obrigatórios de acordo com a legislação obrigatória.

A nota do Ka só não foi maior devido à fraca proteção na região do peito e também pelo impacto lateral onde poderia ter sido melhor. Mesmo assim o órgão elogiou a melhora do modelo no quesito segurança.

O teste é feito com colisões frontais e laterais onde o modelo apresentou boa proteção na maior parte das regiões de impacto com o corpo dos ocupantes . Outra parte avaliada foi a região das pernas, onde o Ford Ka ganhou pontuação baixa, por conta de estruturas perigosas que podem ferir os passageiros.

O teste realizado para segurança infantil obteve as quatro estrelas, resultado satisfatório. O Ka possui ISOFIX, encosto de cabeça e cinto de segurança para todos os passageiros.

O Ford Ka é um dos modelos mais vendidos do Brasil e acaba de chegar à versão 2019 com preços a partir de R$ 49.490. Em 2018 o modelo já emplacou 67.941 unidades.

