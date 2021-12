Ford Ka é eleito o Carro do Ano 2015

O novo Ford Ka, carro desenvolvido e produzido em Camaçari (Bahia), foi o grande vencedor da 48ª edição do Carro do Ano 2015, considerada a maior premiação da indústria automotiva da América Latina. Organizada pela revista Auto Esporte/Editora Globo, a eleição é feita por um seleto grupo de jornalistas especializados e engenheiros, que avaliaram os modelos lançados no Brasil e, assim, indicaram os melhores projetos de engenharia e do mercado nacional.

O jornalista Roberto Nunes, editor do caderno Classiautos, Motos & Náutica/Jornal A TARDE, é o único profissional especializado das regiões Norte e Nordeste do Brasil que faz parte do corpo de jurados do prêmio Carro do Ano.

Além da Ford - que abocanhou a principal estatueta da festa -, a fabricante alemã Audi conseguiu também se posicionar bem e se destacou no segmento premium, sendo destaque nas categorias Carro Premium - com o sedã esportivo S3 - e Utilitário Premium - com o também apimentado RSQ3.

A Volkswagen venceu na categoria Picape do ano com a versão Saveiro de Cabine Dupla. Na categoria Utilitário do Ano, a Peugeot foi a grande vencedora com o 3008 (reestilizado).

