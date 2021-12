Ford inicia produção de caminhão global no ABC

Repetindo cena de março, quando mostrou ao público o novo compacto Fiesta numa festa no Paço Municipal de São Bernardo do Campo (SP), em parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a Ford lançou, na terça-feira, 25, o primeiro caminhão global da marca, o Cargo extra pesado, ao lado de sindicalistas.

Desta vez, o evento foi mais modesto, na fábrica do ABC paulista, com presença de dirigentes da montadora, do sindicato, de trabalhadores e da imprensa. “A parceria com o sindicato foi vital para a tomada de decisão do investimento”, disse o presidente da Ford do Brasil, Steven Armstrong.

A parceria, resumida numa relação menos conflituosa entre empresa e trabalhadores, tem garantido o futuro da fábrica, que nos anos 90 foi ameaçada de fechamento por falta de competitividade. “Conseguimos recolocar São Bernardo na estratégia global de investimentos da Ford”, disse o presidente do sindicato, Rafael Marques.

O Cargo “extra pesado” que começou a ser fabricado na terça-feira foi desenvolvido no Brasil em parceria com a unidade da Ford da Turquia, onde também começou a ser produzido neste ano. As vendas do veículo (com capacidade para até 56 toneladas de carga) começam em setembro. O modelo vai enfrentar concorrentes da Mercedes-Benz, Volkswagen, Scania e Volvo que custam entre R$ 280 mil e R$ 400 mil.

“Agora temos produtos em todos os segmentos”, disse o vice-presidente da Ford, Rogelio Golfarb. O desenvolvimento do novo veículo faz parte do investimento de R$ 4,5 bilhões para o grupo no período 2011 a 2015, sendo quase R$ 700 milhões para a unidade de caminhões. O novo caminhão, que terá as versões 2042 e 2842, também será exportado para países da América do Sul, mas Golfarb não adiantou detalhes.

Série F. Golfarb também anunciou que, após ter a produção suspensa em 2011 por não atender a nova norma de emissões de poluentes, os caminhões Série F voltarão ao mercado na primeira metade de 2014.

Remodelados e com motor que atende a legislação Euro 5, os veículos da categoria de leves (capacidade de 6 a 10 toneladas de carga) também serão produzidos no ABC. O Série F foi o primeiro caminhão a ser fabricado pela Ford no Brasil, no fim dos anos 50 e, desde então, passou por diversas remodelações.

A fábrica de caminhões, instalada no mesmo complexo onde são feitos os automóveis Fiesta e Ka, opera com apenas um turno de trabalho e tem exigido horas extras dos 700 funcionários para dar conta da demanda. Futuras contratações estão sendo negociadas. “Também vamos negociar o início da produção de ônibus”, informou Marques.

A fábrica produz 166 caminhões ao dia. A Ford detém 14% do mercado nacional de caminhões - que este ano deve crescer aproximadamente 9%, para 152 mil unidades. O segmento de extra pesados, onde a marca passa a atuar, responde por 24% das vendas totais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

