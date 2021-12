Ford inclui nova versão top Titanium Plus no New Fiesta

O New Fiesta sedã agora já é vendido em sua configuração topo da gama, a Titanium Plus. O modelo da Ford vem equipado com o motor Sigma 1.6 TiVCT Flex, de 130 cavalos de potência máxima, e transmissão sequencial PowerShift, com classificação A de consumo de combustível no Conpet.

O grande diferencial do New Fiesta Titanium Plus é o pacote extra de equipamentos, incluindo sete air bags (dois dianteiros, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista), além de sistema Isofix de fixação de cadeiras infantis.

Além disso, a Ford caprichou também no pacote de itens ofertados. Estão lá os bancos e volante revestidos em couro, rodas de liga leve de 16 polegadas, controle automático de velocidade, sensor de chuva, acendimento automático dos faróis e espelho retrovisor interno eletrocrômico. Esta versão Titanium Plus custa R$ 69.790 e traz ainda direção elétrica, ar-condicionado digital, vidros elétricos com abertura e fechamento global. Na parte de acabamento, acompanha o pacote Titanium, com grade dianteira cromada e painel central em preto brilhante.

A Ford tem focado na tecnologia e segurança dos seus carros. O New Fiesta sedã vem com itens de segurança ativa, como o controle eletrônico de estabilidade e de tração (sistema AdvanceTrac), que atua junto com o freio ABS para corrigir a trajetória do veículo em situações críticas, como pista molhada e frenagem brusca, e assistente de partida em rampa, que evita a descida do carro na saída em ladeiras.

