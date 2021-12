Ford inclui itens no New Fiesta 2016

Ser diferenciado. Este é o intuito do New Fiesta em sua linha 2016. Líder de vendas da Ford, o modelo ganha agora novos equipamentos de série. Entre as inovações, destaque para a nova chave de acesso inteligente e botão de partida, disponível apenas na versão topo de linha do New Fiesta - item inédito no segmento.

Além do acesso e partida sem chave, as versões equipadas com o motor 1.6 Flex, com exceção da Sport, também ganharam sensor de estacionamento traseiro de série. Já os modelos com motor 1.5 flex ganham dois alto-falantes adicionais nas portas traseiras.

Começando com a versão de entrada 1.5 S, com bloco Sigma de 112 cavalos, o carro tem ar-condicionado, direção, espelhos e vidros dianteiros elétricos, alarme volumétrico, computador de bordo, duplo air bag, freios com ABS e EBD. Além de som My Connection com rádio AM/FM, entrada USB, Bluetooth, controle para iPod e seis alto-falantes. O preço é R$ 46.790.

Na opção SE 1.5, o valor passa para R$ 50.890. O carro ganha dentre outros mimos rodas de liga leve de 15 polegadas, faróis de neblina, controle remoto para travar portas, vidros traseiros elétricos, retrovisores com luzes indicadoras de direção integradas e acabamento externo e interno diferenciado.

Partindo de R$ 53.890, o New Fiesta SE 1.6 flex TiVCT gera 128 cv e já vem com ar-condicionado digital, vidros elétricos com fechamento no controle, sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida de rampa, conectividade SYNC com comandos de voz para áudio e telefone, AppLink e Assistência de Emergência e volante multifuncional. O opcional desta versão é a transmissão automática PowerShift de seis marchas, que eleva o preço para R$ 58.390.

O New Fiesta Titanium possui rodas de liga de 16 polegadas, bancos revestidos parcialmente em couro, sete air bags, e transmissão PowerShift. O preço é de

R$ 65.290. A versão Sport sai por R$ 60.190.

