Ford Fusion com problema no cinto

A Ford faz o chamado para o início dos atendimentos do recall do Fusion, ano 2013 a 2016, anunciado originalmente em 20 de janeiro deste ano. Cerca de 20 mil unidades rodam com um problema no cinto de segurança. Em caso de colisão, o cabo de fixação do mecanismo fica exposto a altas temperaturas e isso pode diminuir a resistência do cabo de tração, aumentando o riscos de lesão em caso de batida.

CHASSIS ENVOLVIDOS

2013 - de DR135710 a DR 352208

2014 - de ER116002 a ER188359

2015 - de FR100025 a FR186937

2016 - GR334547

Para corrigir o erro, a empresa faz a aplicação de um revestimento isolante para proteger o cabo, com o tempo de serviço previsto para 2 horas.

A montadora disponibiliza o telefone 0800 703 3673 e o site www.ford.com.br para mais informações.

