Ford Focus ST desbanca concorrentes na Europa

O hatch esportivo Ford Focus ST (Sport Technologies) foi o líder de vendas do segmento na Europa no último trimestre de 2012. O modelo bateu concorrentes como o Volkswagen Golf e o Renault Megane Sport. Também foi o campeão de unidades comercializadas no Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Hungria, Suíça, Suécia e Holanda.

O Focus ST está na terceira geração no continente europeu. É equipado com motor 2.0 EcoBoost de injeção direta, em vez do antigo 2.5 de cinco cilindros. Assim, a potência passa de 225 cavalos para 250 cavalos. A velocidade máxima também cresceu: foi de 241km/h para 248 km/h. O 0 a 100 km/h caiu de 6,8 segundos para 6,1 segundos,

Para garantir o visual, spoilers esportivos, para-lamas, roda aro 18 com pneus 235/40 e escape central. O interior mistura couro cinza com apoios laterais amarelos, pedais de alumínio, volante revestido em couro e sistema de conectividade SYNC. O câmbio é manual de seis velocidades.

A direção elétrica é nova e garante agilidade em estradas sinuosas e menos sensibilidade nas retas. O torque de 36,7 kgfm é disponível nos 1700 giros.

Das opções de cores, a favorita é a branca, seguida da preta e da laranja. Os preços começam nos 40.350 euros.

