Ford Fiesta tem nova versão automatizada

A Ford lança uma nova versão de entrada do New Fiesta com câmbio automatizado Powershift. A configuração SE Plus AT é ofertada por R$ 55.990.

Até então, o Fiesta automatizado mais barato era o SE Style, por R$ 56.590 (essa configuração continua à venda).

O Fiesta SE Plus tem motor 1.6 flexível e traz uma generosa lista de itens de série que inclui controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, chave de segurança My Key e alarme volumétrico. Além de ar-condicionado, trio elétrico, computador de bordo, banco traseiro bipartido, cinto de segurança de três pontos e sistema ISOfix para fixação de cadeiras infantis. A conectividade tem como base o sistema Sync, com reprodutor de CD/MP3, comandos de voz para áudio e telefone, Bluetooth e entradas USB e auxiliar.

