Ford festeja liderança mundial de vendas de picapes

A Ford completa 88 anos no segmento de picapes em 2013. Pioneira, a marca de Henry Ford lançou seu primeiro modelo, o T Runabout Pickup, em 1925. O veículo era equipado de fábrica com caçamba de aço, e marcou o início da Série F, lançada há 65 anos.

A F-1 foi o primeiro produto da Ford depois da Segunda Guerra Mundial, apresentada no início de 1948. A linha já vendeu mais de 32 milhões de unidades e, na América do Norte, é a líder do segmento de picapes há 36 anos. No continente, é também o veículo mais vendido entre todos os segmentos há 31 anos.

Ao longo das décadas, a linha passou por mudanças, tanto estéticas quanto mecânicas, chegando hoje na 12ª geração. A motorização atualmente conta com a tecnologia EcoBoost, que garante economia de combustível.

A F-100 foi lançada no Brasil em 1957, firmando o início da produção da Ford no mercado nacional. Agora, a marca conta também com outras picapes: Ranger e Courier.

