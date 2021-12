Ford faz alerta de recall para com 8 mil veículos Ranger

Cerca de 8 mil veículos Ford Ranger deverão ser levados a um revendedor Ford para serem inspecionados e, se necessário, ter corrigida a posição de uma braçadeira instalada no sistema que controla a temperatura do motor, além da substituição de uma tubulação de combustível. O recall é dirigido aos veículos Ranger 2.2L Diesel, modelos 2013 e 2014, produzidos de 23 de abril de 2012 a 19 de março de 2014.

Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça (Senacon), a Ford já protocolou a campanha de chamamento, que teve início em 13 de fevereiro de 2015. O alerta abrange 7.996 automóveis distribuídos em todo o país, com numeração de chassi não sequencial, compreendida entre os intervalos DJ026660 a DJ133123, para os modelos 2013, e EJ131786 a EJ221601, para os modelos 2014

De acordo com a Ford, foi constatado possível atrito entre a braçadeira da mangueira do líquido de arrefecimento do motor e a tubulação de combustível. Essa situação pode resultar em dano à tubulação, bem como ocasionar vazamento de combustível, o que implicaria em risco de incêndio.

A Senacon informa que o Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor repare ou troque o produto defeituoso a qualquer momento e de forma gratuita. Havendo dificuldade para isso, a recomendação da secretaria é que se procure um dos órgãos de proteção e defesa do consumidor.

Mais informações podem ser obtidas junto à empresa, por meio do Centro de Atendimento Ford pelo telefone 0800 703 3673.

adblock ativo