Ford equipa New Fiesta com motor 1.0 Ecoboost turbo

A partir deste semestre, duas versões do Ford New Fiesta virão equipadas com o motor EcoBoost 1.0l Turbo, com 3 cilindros e 125 cavalos. A expectativa da marca é de que os veículos cheguem às lojas já no próximo mês.

Lançado em São Paulo, na semana passada, o motor 1.0 Ecoboost chega sob a promessa de ser o mais potente da categoria, 20% mais rápido (0 a 100 km/h em 9,6 segundos) que a atual configuração Sigma com propulsor 1.6 e 16 válvulas (12,1 segundos). A proposta é fazer frente aos concorrentes já no mercado, como o Volkswagen up! TSI e o Hyundai HB20 Turbo, ambos com 105 cavalos. Mas, enquanto os rivais são flex, o novo motor EcoBoost produzido na Romênia será movido, inicialmente, a gasolina.

No New Fiesta, o motor trabalhará no sistema conjunto formado por câmbio automatizado Powershift, de dupla embreagem e seis velocidades. O motor é pequeno e dentro dos padrões de downsizing (compacto). Mais leve, a "maquina" traz sistema de injeção direta de combustível, com bomba de alta pressão, duplo comando variável de válvulas, coletor de escape integrado ao cabeçote, sistema de arrefecimento dividido, correia banhada em óleo e bomba de óleo variável.

O EcoBoost foi apresentado pelo time de engenheiros da Ford América do Sul, entre eles o chefe Volker Heumann, e o diretor Enio Gomes. Ambos fizeram explanações sobre as especificações técnicas do modelo, durante um workshop sobre tecnologia de motores. Conforme Heumann, o EcoBoost chega para trazer ao Brasil conceitos já utilizados no hemisfério norte, em outros 6 motores da linha, inclusive no Ford GT: desempenho, eficiência energética e menor emissão de poluentes.

"A capacidade desse motor fica clara com a quantidade de aplicações, que vão desde a classe B até a classe C, nos veículos multiúso, como as vans", explicou. "O princípio EcoBoost nos proporciona mais combustão e, consequentemente, mais força", acrescentou Heumann.

Ainda segundo o chefe de engenharia, o motor foi desenvolvido para trabalhar em alta velocidade. O turbocompressor do EcoBoost alcança pressões de até 1.5 bar e até 248 mil rotações por minuto (rpm).

Segundo Heumann, o coletor de escape integrado ao cabeçote amplia a rotação na queima de gases. "Com isso, o motor não perde potência, mesmo em situações as quais é preciso reduzir a velocidade, como ao passar em uma lombada", finalizou.

O jornalista viajou a convite da ford do Brasil

