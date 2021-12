Ford eleva preços do Ka pela segunda vez em três meses

A Ford fez um reajuste no Ka, o segundo desde outubro de 2018, quando a linha do compacto teve uma escalada geral nos preços. Desta vez os aumentos ficaram entre R$ 500 e R$ 790 e afetam toda a linha do compacto, atual terceiro colocado nas vendas em todo o país. As versões automáticas do aventureiro Freestyle e da variante topo de linha ficaram R$ 500 mais em conta. Em 2018 a Ford vendeu 103.286 unidades do Ka no mercado brasileiro, segundo dos dados da Fenabrave, associação dos distribuidores de veículos.

Agora o preço do Ford Ka hatchback (acabamento S com motor 1.0) passa a R$ 46.390 (R$ 600 a mais), enquanto a topo de linha do Sedan (Titanium 1.5 com câmbio automático) tem preço sugerido de R$ 72.390 (R$ 700 a mais). A Ford não informou alterações de conteúdo no compacto, cujas mudanças vieram no segundo semestre do ano passado com alterações sutis no visual e a adoção da versão Freestyle com suspensão reforçada e câmbio automático de seis marchas - ainda no primeiro semestre.

Em outubro os reajustes ficaram entre R$ 500 e R$ 610, três meses depois da apresentação do facelift da linha.

Os motores 1.0 de três cilindros com até 85cv 10,7 kgfm de torque ou 1.5 1.5 TiVCT de até 136cv, combinados com câmbio manual MX65 ou automático de seis marchas (só no 1.5) também não sofreram alterações.

