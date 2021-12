Ford EcoSport reage aos concorrentes

A Ford aguardou o lançamento dos novos rivais (HR-V, Renegade, Duster e do 2008) para agir. É quase assistir à movimentação dos concorrentes no camarote do líder. Assim, o Ford EcoSport, modelo produzido em Camaçari (Bahia) e que hoje está em vários continentes pelo mundo afora, traz novidades nas suas versões vendidas no mercado nacional.

Configuração mais vendida, a Freestyle é ampliada para o EcoSport Plus 2.0 PowerShift. Assim, a Ford reposiciona o seu carro, incluindo uma nova versão com valor de R$ 82.900. A nova configuração Freestyle Plus 2.0 PowerShift traz um kit de seis air bags e bancos revestidos em couro natural, igual ao da linha Titanium. O modelo vem com motor Duratec 2.0 Flex, de 147 cv e torque de 19,7 kgfm, acoplado ao câmbio sequencial PowerShift de seis velocidades.

Entre os itens de série, traz o controle eletrônico de estabilidade e tração (AdvanceTrac), assistente de partida em rampa, piloto automático, computador de bordo, sensor de estacionamento e alarme volumétrico.

O carro vem ainda com o sistema de conectividade Sync, com comando de voz que permite controlar o aparelho com segurança sem precisar tirar as mãos do volante. Há também o assistência de emergência, que faz uma chamada automática ao Samu em caso de acidente grave. O Eco vem ainda com ar-condicionado, direção elétrica, vidros e retrovisores elétricos e rodas de liga leve de 16 polegadas.



