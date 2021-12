Ford EcoSport estreia em Bangkok, na Tailândia

O novo EcoSport será apresentado em mais um mercado. Depois da América do Sul, Índia, China e Europa, o modelo é a principal atração da Ford no Salão Internacional de Bangkok, na Tailândia. A feira, que está na 34ª edição, começa no próximo dia 27 e irá até 17 de abril.

O EcoSport vai ser produzido na nova fábrica da Ford em Rayong, na Tailândia, um investimento de US$450 milhões. Segundo a empresa, o carro faz parte do compromisso de criar produtos com qualidade, economia de combustível e tecnologias inteligentes, além de design e segurança.

O utilitário foi criado no Brasil e agora estreia no Sudeste Asiático, onde o segmento de compactos cresce cada vez mais. É na região que a marca americana tem o maior recorde de vendas. Isso resulta no crescimento global da Ford nesta década estimado entre 60% e 70%.

New Fiesta

No próximo domingo (24), a Ford lança o New Fiesta brasileiro. O evento acontecerá no Paço Municipal de São Bernardo do Campo, São Paulo, com um show de Claudia Leitte. Também estará presente a atriz da Rede Globo Ísis Valverde, responsável por apresentar o carro. A abertura da festa será às 15h, realizada pela banda Lipstick, que é formada apenas por mulheres da região.

A fábrica da Ford no ABC Paulista ganhou grandes investimentos para a montagem do New Fiesta. Foram dispostos novos equipamentos de pintura, estamparia, carroceria e controle de qualidade.

