O EcoSport 2018 foi lançado oficialmente no dia 26 de julho, em Recife. Depois de dois meses do lançamento, a Ford convidou um grupo de mulheres jornalistas especializadas, blogueiras e influenciadoras digitais para uma experiência com o novo EcoSport no seu campo de provas em Tatuí (SP). O objetivo foi apresentar as novidades do utilitário esportivo para um grupo muito importante para a marca.

Lhays Feliciano Ford Ecosport está de olho no público feminino

"O EcoSport tem porcentagem de vendas bem equilibrada entre os gêneros. Contudo, vale ressaltar que a mulher é um dos elementos mais importantes no processo de compra, seja pelo fato de ser a pessoa que realmente compra o veículo seja como influenciadora nos processos de compra da família", revela André Leite, gerente de marketing do novo EcoSport.

Detalhistas, exigentes e cuidadosas, as mulheres tendem a ser caprichosas na hora de escolher um veículo. Entre os itens com os quais elas mais se preocupam estão o espaço interno, posição do banco, entretenimento e a quantidade porta-trecos. Uma prova disso é a Jornalista Etna Vasconelos, 54, dona de um EcoSport, ano 2014. "Escolhi o carro porque queria um SUV compacto. Comprei o primeiro, do modelo antigo em 2010. Em 2013, comprei o 2014, já totalmente reformulado. Foi paixão a primeira vista. Percebi que fiz a escolha certa ao assumir o volante. Direção leve, confortável e econômico", conta.

Assim como Etna, as mulheres também estão atentas a outros fatores, como economia de combustível, custos com a manutenção, IPVA e seguro do automóvel. E todos esses fatores costumam entrar na análise das motoristas na hora de escolher o seu carro. E, claro, o design também é, sem dúvida, um fator a mais na hora de conquistar as mulheres.

A altura também é um diferencial. Além de ser imponente, ele possibilita um campo de visão privilegiado, trazendo mais segurança para a motorista. Um ponto presente no EcoSport, que na versão 2018, a dianteira ganhou 17 mm a mais de curso e buchas recalibradas, que segundo a marca melhorou em 15% a absorção de impactos, além de reduzir em 40% as asperezas no volante. O SUV dispõe também de uma série de tecnologias e funcionalidades, como a nova central multimídia com tela sensível ao toque de 8 polegadas, equipada com o Sync 3 e sistema multimídia com a possibilidade de conexão com Apple CarPlay e o Android Auto.

De acordo com André Leite, a Ford fabricou o carro pensando também na mulher multifuncional, que se preocupa com a qualidade do tempo com a familia, trabalha fora de casa e em casa, ajuda os filhos na escola e ainda mantém seu ciclo social próximo. "Por isso, o Novo EcoSport trouxe mais versatilidade (novas formas de usar o porta-malas – com uso de compartimento secreto e assoalho inteligente –, novo rebatimento dos bancos traseiros e novos porta-objetos, totalizando mais de 20 distribuídos pelo carro). Quando o tópico é Segurança, o EcoSport traz 7 airbags de série e ainda traz outros itens como o Sensor de Monitoramento de Pressão dos Pneus, Partida sem Chave, Piloto Automático e Advanced Trac (mais estabilidade e controle ao dirigir)", explica.

E para ajudar as mães, o Ecosport apresentam o sistema de ancoragem das cadeirinhas, conhecido como Isofix, criado para facilitar a fixação do acessório ao banco traseiro dos veículos. Além de segurança, a tecnologia facilita a instalação da cadeirinha. Nos testes realizados pelo Programa de Avaliação de Carros Novos para América Latina e o Caribe (Latin NCAP), os veículos mais bem avaliados em segurança infantil possuíam Isofix.

O programa de desenvolvimento do modelo 2018 também contou com a participação de várias mulheres, em diferentes funções, como a supervisora de design Adília Afonso, as engenheiras de produto Fernanda Erdens e Ana Franceschini, a supervisora de serviços conectados Bruna Guarda e a analista de produto Tatiana Lima. Essa visão feminina contribui para a atenção aos detalhes desse novo modelo.

O EcoSport custa a partir de R$ 73.990 e conta agora com duas opções de motores. Para as versões SE e Freestyle, um três cilindros, 1.5 de 137 cv e 16,1 kgfm de torque máximo a 4.500 rpm com etanol e 130 cv e 15,6 kgfm com gasolina. Há também a configuração Titanium 2.0 de 176 cv e 22,5 kgfm de torque (etanol) e 170 cv e 20,5 kgfm (gasolina).

