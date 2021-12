Ford e Toyota fazem parceria tecnológica

A Ford e a Toyota anunciaram uma parceria para padronizar a integração de aplicativos de smartphones na indústria automotiva. O anúncio foi feito durante a feira tecnológica CES 2017, em Las Vegas - Estados Unidos. Com isso, as duas fabricantes de veículos criaram a SmartDeviceLink Consortium (SDL), um sistema que promete mais opções de conectividade e controle para os consumidores.

O SDL é uma empresa sem fins lucrativose tem como objetivo padronizar a incorporação dos aplicativos de smartphones à tecnologia dos veículos. A partir desta parceria e do sistema usado, as montadoras de veículos e seus fornecedores terão à disposição elementos de tecnologia para desenvolvimento de aplicativos através do gerenciamento de uma plataforma de software de código aberto.

A partir desta nova plataforma de conectividade e de tecnologias, a Toyota e a Ford pretendem ampliar as ações por meio do SmartDeviceLink, que vai oferecer aos usuários funcionalidades mais especificas as suas necessidades, fácil acesso a aplicativos de smartphone (por comandos de voz e visualização na tela do veículo) e, ainda, aumenta a possibilidade de controlar a quantidade de dados do carro. Assim, o aplicativo armazena inúmeras informações no multimídia do veículo.

Além disso, os desenvolvedores têm a possibilidade de ampliar a quantidade de usuários dos seus aplicativos.

O SmartDeviceLink é uma tecnologia baseada no software AppLink, da Ford, que funciona desde 2013. O AppLink funciona em mais de cinco milhões de veículos no mundo e oferece acesso a aplicativos como Pandora, Spotify, IHearRadio, AccWeather, entre outros.

Para melhorar a conectividade dos veículos, outras montadoras devem também se associaram ao consórcio iniciado pela Ford e Toyota. Entre as pissíveis integrantes, estão a Mazda, Grupo PSA, Fuji Heavy Industries e a Suzuki. Há ainda uma lista enorme de fornecedores, como a Elektrobit, Luxoft e Xevo. As empresas Harman, Panasonic, Pioneer e QNX também já sinalizaram interesse na organização.

*Estagiária sob supervisão do editor Roberto Nunes

adblock ativo