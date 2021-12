Ford desenvolve boné para caminhoneiro não dormir ao volante

A Ford comemorou os 60 anos de sua produção de Caminhões no País relembrando o primeiro caminhão fabricado no Brasil, o F-600, equipado com motor V8, de 4,5 litros à gasolina e 167 cv, em agosto de 1957. De lá pra cá a Ford se modernizou e lançou grandes modelos no mercado nacional, como a Linha Cargo Torqshift com transmissão automatizada Eaton e o C-1933 Cavalo Mecânico Torqshift com Suspensão a ar.

Para a Fenatran – maior salão do setor de transporte de cargas da América do Sul, realizada de 16 a 20 de outubro – , a Ford se prepara para apresentar novas tecnologias como o Boné Alerta, criado no Brasil, o boné tem recursos inteligentes que alerta o caminhoneiro aos primeiros sinais de sono. Assim que o motorista movimenta a cabeça como quando está sonolento, o boné vibra e emites sinais sonoros e luminosos.

Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul, garante que “o boné é um exemplo de tecnologia com foco nas pessoas, uma inovação com potencial para prevenir acidentes e tornar as vias mais seguras”.

Ainda em fase de protótipo, o Boné Alerta não tem data programada de lançamento, mas a Ford demonstrou interesse em compartilhar a tecnologia com parceiros e clientes para viabilizar a sua chegada ao mercado.

Outra novidade é o Cargo Connect, caminhão 8×2 que conta com tecnologias semiautônomas. Montado sobre um protótipo Cargo 2429 8×2, o primeiro da marca com essa configuração de tração, o modelo traz sistema autônomo de frenagem, alerta de ponto cego, assistente de permanência em faixa, piloto automático adaptativo, alerta de fadiga e monitoramento de 360 graus do caminhão com câmeras conectadas a uma central de operações.

O Cargo Connect inclui ainda gerenciamento inteligente de carga, sistema de leitura de placas de trânsito, ajuste automático de torque e potência conforme o peso e condições de rodagem. Tem também um sistema de diagnóstico que orienta a manutenção preventiva para evitar paradas não programadas e um aplicativo em formato de game que ajuda o motorista a conferir e comparar o seu desempenho, monitorando vários dados da sua condução.

