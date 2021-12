Ford comemora produção de 350 milhões de carros

A Ford anunciou na última sexta-feira (31) que chegou a uma marca histórica: produziu, ao todo, 350 milhões de carros nos seus 109 anos de existência. Isso correspode a 8.797 veículos por dia, ou um a cada dez segundos. Assim, se todos fossem postos em uma fila, poderia-se cobrir a distância de ida e volta à Lua duas vezes.

O automóvel número 350.000.000 é um Focus da terceira geração (no Brasil, a versão comercializada faz parte da segunda geração). Ele foi produzido na nova fábrica global da Ford em Rayong, Tailândia, que fica cerca de 200 km ao sudeste de Bangkok. A linha de montagem tailandesa foi inaugurada em maio deste ano, com investimento de US$450 milhões para a produção do Focus. O carro é mais vendido da marca no mundo.

O número de veículos produzidos pela Ford marca o plano de crescimento agressivo da empresa norte-americana, que expande cada vez mais sua linha. Só neste ano, três automóveis novos foram lançados: Ecosport, Ranger e Fusion.

