Ford B-Max é finalista no prêmio europeu Carro do Ano 2013

O compacto Ford B-Max, derivado do Fiesta, é um dos finalistas na premiação Carro do Ano 2013 na Europa. A cerimônia é um dos mais respeitados prêmios da indústria automobilística, e o vencedor será anunciado no Salão do Automóvel de Genebra, na Suíça, em março.

O B-Max possui motor Ford EcoBoost 1.0, de três cilindros, que gera potência máxima de 120 cv. Há também o modelo diesel, com motor 1.6 TDCi.

O veículo finalista tem cerca de quatro metros de comprimento, com capacidade de transportar volumes com até 2,35 metros de comprimento, quando o banco traseiro e o banco do passageiro estão rebatidos. É ainda equipado com sistema de conectividade SYNC e o sistema de prevenção de colisão em baixa velocidade, Active City Stop.

Para o prêmio de Carro do Ano 2013 europeu, foram pré-selecionados 32 veículos vendidos no continente em 2012, através de um juri composto por 58 jornalistas de 22 países. Passariam para a final sete veículos, conforme o regulamento. Mas, neste ano, foram eleitos oito finalistas, já que houve um empate. O mesmo ocorreu na edição de 2007.

adblock ativo