Ford avança com o caminhão Cargo

A Ford anunciou que assumiu a vice-liderança do segmento de cavalos-mecânicos de até 47 toneladas, com o aumento de em 10,6 pontos porcentuais nos últimos dois anos. Com a evolução da Linha Cargo, a marca oferece nova cabine com opção leito e nova motorização.

De acordo com Pedro de Aquino, gerente de Marketing da Ford Caminhões, o Ford Cargo 1933 somou 18,8% das vendas do segmento. "De janeiro a outubro, foram vendidas 552 unidades, com um crescimento de quase 130%", conta.

O Cargo 1933 ganhou um adicional este ano, com novos motores, mais potentes e econômicos no consumo de combustível. O caminhão possui capacidade máxima de tração de 45.150 kg, além de câmbio com 13 marchas sincronizadas e comando a cabo. O bloco é o Cummins ISL 8.9, de 6 cilindros, que gera 334 cv de potência e torque de 1.300 Nm.

A cabine tem uma das maiores camas do mercado, com 1,90 metro por 57 centímetros, e pode ser rebatida, com um espaço embaixo para bagagem. Outros itens de série do caminhão são a suspensão de cabine com quatro amortecedores independentes, a coluna de direção com ajuste pneumático, o trio elétrico e o ar-condicionado.

