Ford atualiza sistema Sync 1

A Ford liberou uma atualização para o sistema de Assistência de Emergência para os seus carros equipados com a central multimídia SYNC. O recurso aciona automaticamente a central de atendimento de urgência SAMU em caso de acidente em que haja deflagração dos air bags ou corte da bomba de combustível do veículo.

A atualização permite ainda informar as coordenadas para a geolocalização do acidente e envio de socorro, o Sync 1 gera dados sobre o tipo de colisão (frontal, lateral, traseira ou capotamento) número de cintos afivelados, deflagração de air bags e delta de desaceleração do veículo.

Para atualizar o SYNC 1 o proprietário pode comparecer a um concessionária da Ford ou através do site da montadora. É preciso informar o número do chassi do veículo no site da Ford e executar o download do arquivo atualização através do link fornecido e instalar no SYNC, usando um pen-drive. (Basta clicar nesse link)

