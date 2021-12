Ford apresenta o novo EcoSport na Campus Party Bahia

A Ford já está com um stand montado na área open do Campus Party Bahia, que começa nesta quarta-feira, 9, e mantém os portões abertos até domingo, 13, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A montadora é a única empresa automotiva que está presente no maior evento tecnológico do mundo.

Durante a Campus, os campuseiros poderão conhecer o novo EcoSport, que é a principal atração do stand com acesso gratuito para os visitantes.

Com fábrica em Camaçari, onde fica a sede do Centro de Desenvolvimento do Produto da América do Sul, berço do hatch Ka e do novo EcoSport, a Ford trouxe para a Campus Party Bahia a equipe de designers, engenheiros e desenvolvedores que estão em busca de novos aplicativos para adaptarem e homologarem ao sistema multimídia dos veículos, o Sync.

De acordo com Adriana Rocha, gerente corporativa da empresa, "a Ford busca tecnologias novas para adaptar ao sistema de conectividade dos carros". O primeiro aplicativo homologado pelo Sync no Brasil foi criado em uma Campus Party.

Na sexta, 11, das 16h30 às 17h15, haverá uma palestra no Palco Inovação com o tema “Realidade Virtual aplicada no desenvolvimento do Novo EcoSport”, com os palestrantes Rafael Marzo, gerente global do projeto novo EcoSport; Wanderson Lana, gerente de inovação digital; e Ricardo Cerqueira, responsável pela área de realidade virtual.

A Ford também anunciou o lançamento do Programa Ford Fund Lab, iniciativa que irá selecionar startups para um processo de aceleração. As inscrições começam a partir do dia 20 deste mês, mas foi antecipada exclusivamente para o Campus Party Bahia.

Os interessados podem fazer as inscrições por meio da fan page do programa no Facebook.

