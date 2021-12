A Ford aproveitou os holofotes da CES 2014, a maior feira de tecnologia do mundo em Las Vegas, para apresentar o novo Mustang com sistema AppLink e aplicativos que permitem desde reservar uma vaga de estacionamento até pedir pizza por comando de voz.

Lançado em um evento mundial simultaneamente em seis cidades do mundo - Nova York, Los Angeles, Detroit, Xangai, Barcelona e Sydney -, o novo Mustang será também destaque no Salão de Detroit, que começa na próxima segunda-feira com cobertura exclusiva do caderno CLASSIAUTOS, do Jornal A TARDE.

Na feira em Las Vegas, o Mustang estava com a nova versão do SYNC AppLink, que incorpora funções inovadoras e menus mais simples para tornar seu uso intuitivo. Para iniciar um aplicativo, segundo informação da Ford, basta apertar o botão de voz na direção e dizer o seu nome, sem ter de falar antes o comando "aplicativos móveis". O pacote apresentado no esportivo inclui "HABU Music", da Gracenote, o primeiro aplicativo que permite ao motorista tocar automaticamente listas de músicas montadas por gêneros musicais; "Parkopedia", para localizar vagas de estacionamento disponíveis na região e saber preços. O sistema conta com mais de 28 milhões de pontos de estacionamento registrados nos EUA.

Roberto Nunes Ford apresenta novo SYNC AppLink no Mustang

O novo Mustang vem equipado agora com o inédito motor 2.3 Ecoboost, dotado de turbo e injeção direta de combustível, com potência máxima de 309 cavalos. Há também as opções V6 e V8, mantidas da geração anterior. A Ford manteve o motor V6 3.7, de 304 cavalos e 37,3 kgfm e o V8 5.0, que gera 425 cavalos e 54 kgfm de torque. A caixa pode ser manual ou automática. Em Detroit, os visitantes poderão conferir o visual arrojado do esportivo, que ganhou novo conjunto frontal, traseira e interior. A grade hexagonal é uma herenaça do EcoSport, New Fiesta e dos futuros Ka e Edge). Já os faróis em forma de lâmina remetem ao Kuga, Escape e Focus). O capô saliente e vincado do novo Mustang tem elementos do New Fiesta e do sedanzão de luxo Fusion.

