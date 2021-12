Ford apresenta inovações tecnológicas na Campus Party

Em mais um ano a Ford montou seu stand na área gratuita da Campus Party. Desta vez, o destaque do espaço é o novo EcoSport Storm, modelo lançado em fevereiro, equipado com motor 2.0 Directflex de 176 cv (etanol) com duplo comando variável fabricado em alumínio, com pacote completo, visual esportivado e preço de R$ 99,9 mil.

Além do carro, a marca de automóveis patrocinadora da feira tecnológica, aproveitou o stand para mostrar algumas tecnologias oferecidas aos motoristas como o boné Alerta que impede o motorista de dormir ao volante. Ou seja, quando a cabeça do condutor pende para um lado ou para frente (numa clara situação de pré-relaxamento), o chapéu emite três tipos de alerta: o acelerômetro vibra, emite um som e luzes posicionadas na parte de baixa da aba irão piscar. O local também compartilha com os visitantes as etapas do processo de criação e desenvolvimento dos veículos usando como base as atividades realizadas no Centro de Desenvolvimento de Produtos da Ford Camaçari, onde foram criados e fabricados modelos como o Ka e o EcoSport.

Para atrair e animar os visistantes, o espaço promove também brincadeiras e competiçoes. Os campuseiros podem ainda montar seu próprio carro usando o clay (espécie de argila utilizada para fazer modelos físicos dos projetos em desenvolvimento).

