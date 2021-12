Ford apresenta EcoSport 1.6 automático

Lançado em 2003, o EcoSport inaugurou um segmento, virou líder e referência entre os SUV´s urbanos no Brasil. Em 2012, ganhou uma nova geração. Este ano, a Ford viu o surgimento de rivais de peso, como o HR-V e o Renegade. Seis meses após a chegada destes modelos, a Ford decidiu fazer uma reação à altura. Na semana passada, incluiu a versão 1.6 flex com câmbio automático Powershift de seis velocidades.

É o ataque com uma versão bem equipada na base do Jeep Renegade e do Honda HR-V, doois modelos que lideraram as vendas de setembro do segmento dos utilitários compactos no País. Da fábrica de Camaçari, sai agora a novíssima versão com motor 1.6 Ti-VCT e transmissão automática sequencial de seis velocidades, antes ofertada apenas no modelo com motor de dois litros. Assim, o EcoSport reforça a briga com a versão 1.6 completa e de câmbio automático na faixa abaixo dos R$ 70 mil - exatos R$ 68.690).



O motor 1.6 tem duplo comando independente de válvulas na admissão e na exaustão, auxiliado pelo sistema de partida a frio eletrônico, pistões grafitados e bomba de óleo variável; ou seja, tudo é ajustado automaticamente o fluxo de óleo enviado de acordo com a rotação e a carga do motor. As rodas são de aço, e o veículo já vem de série com controle eletrônico de estabilidade e controle de tração, assistente de partida em rampa, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem, chave de segurança My Key e sistema Isofix para fixação de cadeiras infantis. Tem, ainda, seis airbags na FreeStyle Plus. Um avanço é em relação à tecnologia. Dá, por exemplo, para contactar automaticamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em casos de acidentes. .

A jornalista viajou a convite da Ford do Brasil

adblock ativo