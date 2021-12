Ford anuncia promoção para o Fiesta RoCam

A linha Fiesta RoCam, feita em Camaçari, está sendo ofertada pela Ford com uma condição especial de venda. Tanto o modelo hatch como o sedã podem ser financiados em 36 meses, com taxa zero e 50% de entrada, além de contarem com a promoção Upgrade, que traz airbag e freios ABS por R$ 1.000.

Com direção hidráulica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, a versão hatch 1.0 do Fiesta RoCam sai por R$29.990 à vista, ou entrada de R$16.285 mais 36 parcelas de R$399.

Já o modelo sedã 1.6, com os mesmos itens pode ser comprado pelo valor de R$36.490, ou entrada de R$19.238 mais 36 parcelas de R$499.

