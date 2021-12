Ford anuncia a produção do New Fiesta no Brasil

A Ford apresentou neste domingo a versão nacional do New Fiesta. O hatch New Fiesta, que é vendido aqui vindo do México, ganha produção a partir desta segunda-feira na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Por enquanto, a montadora vai manter a importação da versão sedã do New Fiesta para o mercado brasileiro.

O "nosso" New Fiesta já foi mostrado com o visual já definido para o modelo 2014. O hatch New Fiesta será comercializado em abril pou maio em todo o Brasil com motor 1.6 Sigma e câmbio manual. Traz ainda sete airbags, freios ABS e sistema de interatividade Sync. Desta vez, a Ford anunciou que o hatch irá receber a transmissão automática, a mesma powershift que equipa o Ecosport feito em Camaçari. Sua produção será na planta de São Bernardo do Campo, São Paulo

Veja mais detalhes do New Fiesta "brasileiro na edição do Classiautos desta quarta-feira, dia 27.

