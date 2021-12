Fonte Nova tem Feira do Automóvel no domingo

A Arena Fonte Nova é o palco da Feira do Automóvel, uma maneira diferenciada para a venda de carros. A ação começa no próximo domingo - será realizada todos os domingos no estacionamento da Ladeira da Fonte - para oferecer as melhores ofertas de modelos seminovos dos lojistas e de quem deseja vender seu carro.

De acordo com Marcella Bandeira, da organização da Feira do Automóvel, o conceito diferenciado do feirão deve facilitar a venda de carros. "Quem for comprar não paga nada. Quem vai vender adquiri uma cota para um estande ou, no caso da pessoa física, paga R$ 15 para motocicleta ou R$ 30para carro", esclarece Marcella, que vai oferecer uma infraestrutura com 500 vagas no estacionamento, além dos restaurante, espaço infantil e os banheiros da própria Arena Fonte Nova.

A Feira do Automóvel chega à Itaipava Arena Fonte Nova e funcionará das 7h até 12h, oferecendo um programa para toda a família. Segundo Marcella, a cada edição, a feira terá algumas novidades exclusivas do setor automotivo, como exposição de esportivos e de carros clássicos. "Queremos convidar o pessoal do Clube do Fusca e do Clube do Opala. Todo mundo gosta de ver esses modelos, pois eles fazem parte da nossa cultura do carro. Iremos oferecer também modelos do segmento náutico. Assim, é possível comprar um carro, uma moto ou um jet também", explica.



Os interessados na compra de automóveis terão entrada gratuita. A taxa diária para exposição de motos é de R$15; para quadriciclos é R$20 e para os carros é de R$30. Entre os parcerios, estão a Honda Imperial, Novotempo, Central de Veículos, Costa Azul Veículos, GT Import, Sport Jet, Opção Veículos, Mário Veículos, entre outros.





