Focus Fastback tem frente nova e itens inéditos

O Focus sedã agora é Fastback. Ganhou uma série de atrativos para crescer em vendas no Brasil. Confira a galeria de fotos do sedã-médio da Ford, que chega em agosto ao mercado nacional nas versões SE, SE Plus, Titanium e Titanium Plus, todas com motor Direct Flex 2.0, de 178 cv, e câmbio automático sequencial de seis velocidades.

<GALERIA ID=20247/>

O Focus Fastback tem preços entre R$ 77.900 e R$ 96.900. Incorpora a nova frente global e itens inéditos, como monitoramento de pressão dos pneus, assistente de estacionamento e controle de estabilidade e de tração. Sua configuração de entrada Fastback SE traz, no pacote de série, direção elétrica, ar-condicionado, rodas de liga leve aro 17, Advance Trac (freios a disco com ABS e EBD nas quatro rodas, controle eletrônico de estabilidade preventivo e de tração, assistente em rampa, Sync com tela colorida de 4,2 polegadas, assistência de 3mergência (com acionamento do Samu em caso de acidente), faróis de neblina, acionamento automático de luzes e limpadores de para-brisa.

* O jornalista viajou a convite da Ford do Brasil

