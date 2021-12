Focus chega com tudo para desbancar rivais

A Ford apresentou o novo Focus. Com visual arrojado e elementos que lembram o Fusion, o Focus chega ao mercado brasileiro já na semana que vem. Desta vez, a estrategia de vendas vai posicionar à frente o sedã para tentar desbancar os rivais Toyota Corolla, Honda Civic e Chevrolet Cruze.

O modelo traz mais tecnologia, sofisticação e opções de motores e transmissões. Os preços partem de R$60.990 para o hatch e R$ 69.990 para o modelo sedã.

Produzido em General Pacheco, na Argentina, o Focus segue à risca o novo conceito Ford, com o intuito de pegar carona no sucesso de modelos como o EcoSport, New Fiesta e Fusion. Para isso, o modelo é ofertado em três versões de acabamento e conteúdo: S, SE e Titanium nas opções de motores 2.0 com injeção direta flex ou 1.6 com duplo comando variável.

O Focus hatch tem traseira mais elegante e se pauta pelo novo conjunto motriz ajustado para oferecer mais economia de combustível. O veículo já vem em sua versão de entrada S com um pacote de equipamentos bem interessante. Entre os itens de série, traz direção elétrica, ar-condicionado, trio elétrico, freios ABS com EBD, airbag duplo, assistente de partida em rampas, aviso de pressão dos pneus, sistema de conectividade Sync com comandos de voz (bluetooth, entrada USB e auxiliar), além de controle de áudio no volante e tema LCD de 3,5 polegadas no console. As rodas são de aro 16.

Chega com a opção dos motores 1.6 Sigma flex, de 135 cv, e 2.0 Duratec Direct, de 178 cv. O bloco de dois litros vem acoplado com exclusividade com a moderna transmissão Powershift de seis velocidades e sistema de dupla embreagem, a mesma ofertada no EcoSport e no New Fiesta. Ambos os blocos dispensam o tradicional tanquinho da partida a frio e tem o sistema Easy-Start para compensar esta ausência.

O Focus sedã quer seu status de carro de segmento mais superior. Assim, traz componentes que valorizam o desenho da carroceria e o conforto para motorista e demais passageiros. Sua versão mais cara, a Titanium com pacote Plus, vem equipada com motor 2.0 Duratec Direct Flex e câmbio Powershift. Oferece pacote cheio com rodas diamantadas e personalizadas de 17 polegadas, sistema Sync sensível ao toque de oito polegadas, entrada de vídeo RCA e GPS integrado, faróis de xênon com luzes diurnas de LED, teto solar, banco do motorista com ajuste elétrico e sensor de estacionamento (dianteiro e traseiro). Esta versão traz como diferencial o Active Park Assist, um sistema automático de auxílio de estacionamento em balizas e estacionamento.

O Focus (hatch e sedã) começa a chegar às revendas em novembro. A garantia é de três anos.

Versões e preços

Hatch

Focus 1.6 S -- R$ 60.990

Focus 1.6 S Powershift -- R$ 66.990

Focus SE 1.6 -- R$ 63.990

Focus SE 1.6 PowerShift -- R$ 69.990

Focus SE 2.0 PowerShift -- R$ 72.990

Focus SE 2.0 PowerShift + Pacote Plus -- R$ R$ 75.990

Focus Titanium 2.0 PowerShift -- R$ 79.990

Focus Titanium 2.0 PowerShift + Pacote Plus -- R$ 87.990

Sedã

Focus Sedan 2.0 S Powershift -- R$ 69.990

focus Sedan 2.0 SE Powershift -- R$ 74.990

Focus Sedan 2.0 SE Powershift + Pacote Plus -- R$ 77.990

Focus Sedan 2.0 Titanium Powershift -- R$ 81.990

Focus Sedan 2.0 Titanium Powershift + Pacote Plus -- R$ 89.990

* O jornalista viajou a convite da Ford do Brasil

* Leia avaliação completa na edição do Classiautos (02/10/2013)

