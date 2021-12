Focker 275ss é a versão mais esportiva da 270

A Fibrafort, maior fabricante nacional de lanchas em unidades vendidas, agora oferece mais um opção de embarcação, a Focker 275ss. Ela é um modelo mais esportivo da já conhecida Focker 270, uma das campeãs de venda da marca.

O casco da nova lancha foi feito de fibra de vidro, com comprimento total de 8,32 metros. A motorização disponível é, para os blocos de diesel, de 170HP a 300HP, e, para os a gasolina, de 220HP a 430HP. No tanque de água doce, cabem 55 litros, e no de combustível, a capacidade é de 240 L.

Entre as inovações da Focker 275ss, estão o guarda mancebo baixo e com cockpit sem targa, os novos bancos centrais individuais, além do casco adesivado Super Sport, com grafismo disponível em quatro cores. A embarcação vem também com novo curvim no colchão e, nos tapetes, na cabine e no pára-brisas, há novas opções de coloração. Nos opcionais, destaque para o televisor LCD com DVD, o protetor de âncora em inox, a geladeira de 50L, o forno de microndas e o protetor de âncora em inox.

A Focker 275ss tem o preço sugerido de R$ 202.700.

