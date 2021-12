Fluence GT x 408 THP

A roupagem é de rua, mas os dois sedãs são equipados com "coração" turbinado. Seguindo o traçado do Peugeot 308 CC, Classiautos aqueceu ainda mais o "pega" com dois representantes à altura. De um lado, o Renault Fluente GT 2.0 16V Turbo. Do outro, o compatriota Peugeot 408 1.6 16V Turbo.

Produzidos na Argentina, os sedãs franceses Fluence GT e 408 THP têm um alemão para competir: o VW Jetta Highline TSI, de injeção direta, que gera 200 cavalos.

Então, vamos lá aos números desta Batalha da Bastilha. Antes de tudo, é bom adiantar que o Jetta Turbo é de longe o mais potente.

Porém, os sedãs da Renault e da Peugeot têm lá seus predicados. O Fluence GT herdou o mesmo motor do Mègàne GT europeu. Seu propulsor 2.0 gasolina, com sistema turbo twin-scroll, de última geração, despeja 180 cv (5.500 giros). Seu torque atinge 80% dos 30,6 kgfm em baixas rotações. Com o câmbio manual de seis marchas fica fácil "brincar" nas retomadas de aceleração, já que é mais curto, proporcionando precisão e rapidez.

O Peugeot 408 THP é da linhagem dos motores de tecnologia Turbo High Pressure, desenvolvida em parceria com a alemã BMW - que equipa os modelos 308, 3008, 508 e o esportivo compacto RCZ. Sua transmissão é automática de seis velocidades para responder bem aos 165 cavalos (6.000 rpm) e torque de 24,5 kgfm a 1400 rpm.

Argumentos

Tudo é bem caprichado no Fluence GT e 408 THP. A esportividade é bem evidente no sedã da Renault, deixando para o representante da Peugeot um desenho mais moderninho, com frente ao estilo da marca do leão e traseira baixa ao ser comparada com a do Fluence GT.

Há cromados no lado externo dos dois sedãs. O GT tem escapamento cromado e, no interior, as pedaleiras são em alumínio. Já o 408 Turbo traz escapamento duplo, porém "falso". Os bancos em couro estão em ambos, mas o Fluence GT tem costura com detalhes na cor vermelha, que segue na manopla e no volante multifuncional.

De série, a Renault equipou a versão GT do Fluence com um pacote similar ao do 408 THP. Vem com sistemas de controle de estabilidade (ESP), controle de tração (ASR) e freios a disco nas quatro rodas com sistemas antitravamento (ABS), auxílio de frenagem de urgência (AFU) e distribuição eletrônica de frenagem (EBD). Tem seis airbags (dois frontais, dois laterais e duplos do tipo de "cortina").

Diferencia do 408 com sistema hands free - não é necessário abrir a porta com a chave, bastando estar com a chave no bolso para os sensores identificarem e liberarem o acesso ao veículo. Por sinal, a chave é um cartão. No 408, é estilo canivete.

O Fluence GT possui ainda partida com cartão eletrônico e por meio do botão "Start/Stop" no painel. O sistema de ar-condicionado digital Dual Zone tem saídas de ar traseiras.

Por outro lado, o Peugeot 408 THP vem também com direção assistida, retrovisores elétricos escamoteáveis e computador de bordo. Possui rádio CD player integrado ao painel, com uma tela de sete polegadas para informações do GPS e do sistema multimídia do veículo.

O teto solar é elétrico e do mesmo tamanho do ofertado pela Renault. Há ainda alguns descuidos, a exemplo da regulagem dos comandos não serem no volante - são acionados no painel de instrumentos.

Mas há comodidades a destacar no sedã médio da Peugeot. Seus retrovisores são elétricos e com setas de direção. No interior, bom espaço no banco traseiro e porta-copos e porta-objetos. O sistema de ar-condicionado gela bem nos dois veículos. Porém, o Fluence GT tem saída de ar na parte traseira do veículo, um detalhe que faz a diferença em dias quentes do verão.

Veredito

Os sedãs são de origem francesa, porém são produzidos na Argentina. O Fluence GT Privilège tem transmissão manual de seis marchas e motor mais potente, um dois litros de 180 cavalos. Já o 408 THP Griffe traz um propulsor menor, 1.6 de 165 cavalos, acoplado ao câmbio moderno e automático de seis velocidades.

No visual, o sedã da Renault transpira mais esportividade. O Peugeot 408 Turbo tem linhas mais atuais, porém peca na oferta de regulagem manual nos bancos, escapamento duplo "falso" e interior sem ostentar nada a mais, ao ser comparado com a versão de rua do sedã. Em curvas, o Fluence GT "prega" mais na pista com seus pneus 205/55 R17 e graças ao conjunto de itens de segurança, como sistemas de controle de estabilidade (ESP), controle de tração (ASR) e freios a disco nas quatro rodas com sistemas antitravamento (ABS), auxílio de frenagem de urgência (AFU) e distribuição eletrônica de frenagem, ofertados também no sedã turbo da Peugeot.

O Fluence GT tem uma tocada mais esportiva, e seu câmbio manual funciona em sintonia para gerar toda a potência do motor aspirado com turbocompressor.

Esta matéria foi publicada no caderno Classiautos

adblock ativo