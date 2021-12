Fluence GT chega por R$ 79.370 no Brasil

Na semana passada, a Renault sagrou-se campeã de construtores da Fórmula 1, com os carros da Red Bull Racing (RBR) no GP dos Estados Unidos. A Renault Sport, divisão responsável pela preparação de modelos esportivos, desenvolveu o Fluence GT, nova versão do sedã da marca que começa a ser vendida por aqui com motor 2.0 16V DOHC Turbo, de 180 cavalos de potência. Tem preço de R$ 79. 370 e vem com mudanças no visual e no interior como também no seu conjunto motriz, acoplado ao câmbio manual de seis marchas.

É bem verdade que há uma boa diferença entre o Fluence GT e a versão normal do sedã. Na parte estética, o sedã incorpora um spoiler integrado ao para-choque, localizado abaixo da entrada de ar frontal, faróis de neblina e os faróis de xenon. Sua traseira traz um aerofólio incorporado à tampa do porta-malas. Para mostrar mais esportividade, o escapamento é cromado e tem um extrator de ar na cor preta.



Mas, o grande diferencial está sob o capô. Seu motor turbo, de quatro cilindros em linha, tem sobrealimentação e ganhou melhorias em componentes - pistões, bielas, virabrequim e bronzinas reforçados - para gerar os 180 cavalos a 5.500 rpm. Este é o mesmo propulsor do Mégane GT europeu e, logicamente, tem algumas mudanças. O sedã Fçuence GT vem com direção elétrica com assistência variável e seus pneus são no perfil 205/55 R17, que deixam o Fluence GT com maior aderência. A suspensão foi retrabalhada em cima do mesmo componente do sedã normal. O torque máximo do motor turbo é de 30,6 kgfm na faixa dos 2.250 giros.

O sedã tem um exclusivo conjunto de instrumentos, com um bonito conta-giros analógico e velocímetro, marcadores de nível de combustível e de líquido de arrefecimento digitais.O teto solar elétrico é um detalhe a mais, aumentando a luminosidade no ambiente. De série, a Renault equipou a versão GT do Fluence com sistemas de controle de estabilidade (ESP), controle de tração (ASR) e freios freios a disco nas quatro rodas com sistemas antitravamento (ABS), auxílio de frenagem de urgência (AFU) e distribuição eletrônica de frenagem (EBD). É um veículo que privilegia a esportividade e entrega um kit de segurança, que inclui ainda seis airbags de série(dois frontais, dois laterais e duplos do tipo de "cortina", com oito pontos de proteção aos ocupantes).



O Fluence GT vem equipado com o sistema hands free - não é necessário abrir a porta com chave, bastando estar com a chave no bolso para os sensores identificarem e liberarem o acesso ao veículo. Tem também partida com cartão eletrônico e por meio do botão "Start/Stop" no painel. O sistema de ar-condicionado digital Dual Zone, com saídas de ar traseiras. Os retrovisores externos possuem regulagem elétrica, desembaçador e são rebatíveis eletricamente. O porta-malas é de 530 litros - maior entre os concorrentes Civic, Corolla, Jetta e Cruze.

A Renault oferece o Fluence GT nas cores branca, preta e vermelha.

