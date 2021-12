Fique atento ao Recall

Os chamados de recall que se ouvem nas rádios, passam nos anúncios da TV ou estão semanalmente em jornais e sites, às vezes, passam despercebidos por muitos motoristas que não sabem ou não dão a devida importância ao alerta, que é tão crucial para a segurança. O recall é tão importante e acontece tanto no meio automotivo que temos uma sessão aqui no A TARDE Autos semanal só para ele.

O recall, na tradução livre, é "chamada de volta", necessário quando algum produto possui um lote ou uma série inteira com falhas de produção. Esse procedimento acontece quando a empresa percebe e comprova que determinado produto possui falhas que possam vir a ameaçar a segurança de seus utilizadores. No ramo automobilístico, a chamada para reparo é muito frequente. O veículo é um produto ativo que já possui riscos por si só em sua utilização, porém se caso alguma peça ou montagem estiver errada ou com defeito, aumenta a probabilidade de um acidente acontecer. Sempre que uma montadora percebe falha em seus carros fabricados, que pode colocar a vida da população em risco, há a obrigação de se convocar um recall. Ou seja: deve comunicar a todos os proprietários que fará uma ampla campanha de reparo da peça com problema. As montadoras lançam notificações convocando os proprietários de uma leva específica de um certo modelo para voltar à concessionária a fim de realizar o conserto. É dever da marca realizar o recall quando o defeito representa risco à segurança do consumidor e pode ser responsabilizada em acidentes mesmo se o cliente não fizer o reparo. Exemplos mais comuns são falhas em air bags, cintos, interruptor do vidro elétrico e travas.

Segundo o Procon-BA, a empresa deve divulgar o recall por carta e nos meios de comunicação, mas nem sempre os motoristas ficam informados sobre os chamados do recall. O estudante Felipe Santos, 24, tem um Ford EcoSport 2013 e descobriu que seu carro estava entre os modelos convocados pelo recall de forma inesperada. "Em março do ano passado eu dei carona para umas amigas e percebi que a porta traseira direita não estava fechando, tentamos de todas as formas e nada. Precisei amarrar uma corda na porta e no cinto de segurança para voltar para casa e resolver o problema". Felipe pesquisou na internet o que poderia ter causado o defeito e achou, sem querer, a convocação do recall feita pela Ford em 2015. "A Ford deveria informar mais vezes sobre a convocação e ter mais responsabilidade de reforçar os recalls para os clientes", comenta.

Quando soube que era um recall, o estudante levou o veículo até a Morena Veículos e depois de um dia e meio pegou o carro com as quatro fechaduras trocadas. Dez meses depois ele estava novamente na loja com o mesmo defeito, porém em outro modelo, o New Fiesta.

"Comprei outro carro ano passado e em janeiro deste ano, quando estava saindo do estacionamento com minha mãe, ela não conseguiu fechar a porta. Dessa vez já sabia que era o mesmo defeito", explica Felipe.

Convocação

Se o seu carro estiver na lista de chassis convocados, é necessário entrar em contato com o telefone fornecido no comunicado da montadora, que provavelmente indicará ao usuário o local onde o reparo ou ajuste será realizado ou no site da marca. O recall é registrado na documentação do veículo e pode ser checado pelas autoridades.

Não existe limite de data para fazer o recall. O que pode ocorrer é a montadora determinar uma data de início do atendimento, e não uma para o fim. Qualquer problema, como demora no agendamento, lentidão no reparo e mau atendimento, deve ser denunciado no Procon. Os consertos devem ser totalmente gratuitos. O consumidor pode pedir ressarcimento de eventuais prejuízos causados por deixar o veículo na oficina para reparo. E tem obrigação de guardar o comprovante dos serviços feitos.

Desvalorização

Em alguns casos o chamado pode afetar no valor de revenda do veículo, principalmente se o problema afeta sua parte estrutural. A indicação do Procon é que o consumidor procure saber se há algum histórico de recall envolvendo o modelo pretendido ao adquirir um veículo usado. Além disso, normas estabelecidas pelo Denatran e pelo Contran obrigam que conste no documento se o veículo foi convocado para recall e se a reparação foi realizada no prazo de um ano. Caso contrário, a informação será anexada à documentação.

Um carro com problemas de fabricação, mesmo que sanados, possui valor inferior a outro de mesmo modelo que nunca tenha passado por reparos. No momento da compra, o cliente pode pedir abatimento do valor caso o veículo que esteja à venda tenha passado por recall.

Em 2018, marcas como Volkswagen, Toyota, Renault, Land Rover, Peugeot, Nissan, Mercedes-Benz, Honda e Fiat já comunicaram recalls de alguns modelos.

adblock ativo