Financiamento de veículos novos e usados cresce 10% em outubro

As vendas financiadas de veículos automotores, tanto nos mercados de novos como no de usados, totalizaram 495.458 unidades em outubro de 2018. Levando em conta o total de financiamentos para o mês, incluindo motos e pesados, novos e usados, a alta foi de 10% na comparação com outubro do ano passado.

O indicador é resultado de um levantamento da B3, que opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), base integrada de informações que reúne o cadastro de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil.

Do total de veículos vendidos no mês passado, 120.485 veículos são autos leves zero quilômetro. Este número revela um crescimento de 13,9% na comparação com outubro de 2017.

Considerando os 22 dias úteis de outubro de 2018, foram financiados 8.654 veículos novos por dia. Essa é a maior média diária registrada desde dezembro de 2015, quando o volume diário foi de 9.019 veículos novos financiados.

