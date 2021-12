Final feliz pós-naufrágio de quatro Porsches

Uma história incrível e com final feliz. Pelo menos para os donos de quatro Porsches que, no caminho para o Brasil, em março passado, naufragaram junto com o navio que os transportavam no Golfo de Biscaia, costa da França. O acidente ocorreu em 12 de março, com o cargueiro Grande América, que levava mais de três mil veículos a bordo. Após incêndio ele afundou. Todos as 27 pessoas foram resgatadas.

Só da Porsche foram 37 unidades naufragadas. Quatro delas, contudo, eram do 911 GT2 RS, que faziam parte de uma edição limitada e cuja linha de produção, na cidade de Zuffenhausen, já havia sido encerrada.

Para não decepcionar seus clientes, a Porsche tomou uma decisão incomum: reativar a linha de montagem e produzir as quatro unidades perdidas no fundo do mar. Os últimos modelos haviam sido produzidos em fevereiro e a planta se preparava para adequar a linha para receber a nova geração do 911, que seria montada dois dias depois do acidente. Se isso já tivesse ocorrido, seria impossível retomar a produção do GT2.

Missão cumprida

Os proprietários, então, foram notificados com a promessa de receber os novos carros em junho. Eles seriam fabricados exatamente como foram encomendados. E foi no dia 8 de junho que o navio Grande Nigéria aportou em Vitória (ES) com os quatro 911 GT2 RS a bordo, devidamente enviados naquele mesmo mês a São Paulo (2), Curitiba e Belo Horizonte.

Quase exclusivos, os superesportivos têm valor estimado de R$ 2,3 milhões cada, preço que pode variar conforme o nível de equipamentos. O GT2 RS é o Porsche de rua mais potente já feito: seu motor biturbo de 3,8 litros e seis cilindros opostos gera 700 cv de potência e torque de 76 kgfm. Com esse conjunto, o GT2 acelera até 100 km/h em apenas 2,8 segundos e atinge 340 km/h de velocidade máxima.

Porsche retoma produção de quatro 911 GT2 RS, para atender a clientes de São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte

Carros foram entregues para clientes no Brasil em três estados

adblock ativo