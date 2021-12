Fiesta 2018 muda visual e melhora conectividade

Chega às lojas no início de dezembro o New Fiesta 2018, segundo facelift do compacto atualmente na sexta geração enquanto os europeus já ganharam a sétima. O compacto premium fabricado no complexo de São Bernardo permanece com a mecânica inalterada: versão Ecoboost 1.0 turbo a gasolina de três cilindros e 125 cv ou 1.6 16V flex Sigma, com de 128 cv (etanol). As principais mudanças foram estéticas e na implementação de itens de conectividade como o multimídia com Sync 3, já adotado no Ecosport.

Design e conexão

O ponto central do design está na tradicional grade frontal, que na linha 2018 ganha detalhes cromados. Os para-choques foram redesenhado com novo posicionamento dos faróis de neblina e pequenas diferenças na disposição interna dos faróis, inspirados sim na versão europeia onde ele também briga com o Novo Polo.

O compacto premium passou por alterações também no acabamento interno com novos equipamentos como a câmera de ré na versão Titanium e a elogiável central multimídia Sync 3 oferecida desde a configuração SE Plus e que estreou no Ecosport. O sistema conta com tela de 6,5" e conexão Apple CarPlay e Android Auto. Completam a lista de novidades um novo ajuste da suspensão, as rodas podem de aço aro 15" com calotas (SE), liga-leve aro 15" (SEL) e liga-leve aro 16" (Style e Titanium) e a adição de reforços na carroceria para aumentar a proteção contra impactos laterais. Também não muda o câmbio automatizado Powershift chamado pela Ford de “automático sequencial” durante o evento de apresentação do carro, em São Paulo.

adblock ativo