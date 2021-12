Fibrafort comemora o sucesso de mais um modelo

O estaleiro catarinense Fibrafort já tem o que comemorar neste início de ano. A Focker 205 é o terceiro modelo da fabricante a alcançar a marca de 1.000 unidades produzidas. Antes, os modelos Focker 190 e Focker 160 já tinham atingido grandes volumes de vendas: a primeira teve mais de 2000 unidades comercializadas e a segunda, mais de 1500.

A Focker 205 tem proa aberta e capacidade para até oito pessoas. O comprimento total standard é de 6,17 metros, podendo chegar a 6,37 metros com opcionais. O preço do casco em Salvador é de R$ 43.600, chegando a R$ 75.755 com motor 90 hp, de dois tempos.

Segundo a Fibrafort, a média de unidades vendidas no mês é de 16 modelos, com uma embarcação fabricada por dia. Todas as três lanchas que comemoraram a marca são de pequeno porte, garantindo preço mais acessível. Isso faz o estaleiro continuar com a estratégia de conquistar consumidores que querem ter seu primeiro barco, chamada de "entry level".

Para mais informações, consulte o site oficial do modelo.

