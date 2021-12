Fiat Weekend Adventure ganha nova linha 2016

A Fiat anunciou a chegada da linha 2016 da sua perua Weekend. Veterana no mercado, lançada há 18 anos pela montadora italiana, a aventureira da marca (antiga Palio Weekend) traz algumas novidades na lista de itens. Agora, são de série: sensor de estacionamento traseiro, o Rádio Connect, com CD player, MP3/WMA, entradas auxiliar e USB e Bluetooth (para fazer chamadas sem segurar o celular).



A versão topo de linha, a Adventure, é o grande destaque. Agora ela também ganhou de série: maçanetas na cor do veículo, apoia-braço para motorista e vidros elétricos traseiros com funções "um-toque" e anti-esmagamento. Apesar de ter ficado mais equipada, a versão Adventure sofreu uma redução de R$ 1.152 no preço de tabela. Vendida por R$ 63.472,00, com a nova configuração da linha 2016 sai por R$ 62.320,00. Os preços variam entre R$ 49.150 para a versão Attractive com motor 1.4 e R$ 62.320 para a Adventure, equipada com bloco 1.8, ambos flex. Há ainda a variante intermediária Trekking (R$ 51.350) com motorização 1.6 flex.



Todas as versões da Weekend 2016 também recebem a nova cor Vermelho Oppulence. Por fim, há uma gama de acessórios Mopar que vão desde tapetes, barras transversais, porta bicicletas até Central Multimídia. Para se ter ideia do sucesso, a Weekend é a perua média mais vendida do Brasil. Foram emplacadas 5.986 unidades no 1º semestre, segundo a federação dos concessionários, a Fenabrave, à frente de Vokswagen SpaceFox (3.401) e Volkswagen Space Cross (399). A Fenabrave separa as peruas em duas categorias, a SW média e SW grande, onde a líder no 1º semestre foi a recém lançada Volkswagen Golf Variant, a perua do Golf, com 107 unidades vendidas.

